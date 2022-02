La periodista Magaly Medina reveló que Deyvis Orosco le prometió las primicias del nacimiento de su hijo con Cassandra Sánchez de Lamadrid. Según la ‘urraca’, el verdadero enojo de la pareja sería que tenían un acuerdo con la productora de Gisela Valcárcel.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, Magaly Medina respondió al comunicado de la hija de Jessica Newton y cuestionó que no le hayan reclamado -como amigos que eran- cuando ocurrió el problema de la videollamada: “Si lloró, si tanto le molestó, si tanto les fastidió, ¿por qué al día siguiente no me escribieron ni me llamaron, o en ese mismo momento que terminó el programa, me dijeron ‘sabes qué, has traicionado mi confianza, nos has ofendido, nos has molestado’?, ¿por qué se esperaron tres meses para que yo hiciera un comentario sobre la segunda o tercera pedida de mano que hace Deyvis en un escenario frente a un público que ya sabía que él estaba comprometido? ¿por qué esperaron mi comentario, mi opinión pública en televisión para recién sacar que estaban molestos? ¿Cómo me entero yo? Ni señales de humo recibí, absolutamente nada, me parece un poco desfasado esta molestia y, además, victimizarse de esa manera diciendo que grabó”.

“Desde el momento que a mí me piden ser madrina de ese niño, desde el momento que me piden participar de la elaboración de ese baby shower, del cual, tengo que decir -para ser sinceros- que yo no participé en la elaboración del baby shower, yo no lo hice, todo lo hizo Cassandra con Jessica, su mamá, yo de verdad no tuve participación alguna, ni siquiera participación monetaria porque, de verdad, me olvidé de depositar la plata porque soy así, bastante ‘volada’”, recordó Magaly Medina.

Sin embargo, según la ‘urraca’, Deyvis Orosco le prometió darle la exclusiva del nacimiento del niño: “Después de eso siempre era ‘Magaly, tú vas a tener todo, tú vas a tener la primicia cuando nazca el bebé, te lo voy a dar, tú vas a ser la única’. Deyvis siempre ¿no? Porque él tiene esa típica verborrea, siempre es un encantador de serpientes, siempre te está diciendo cosas, siempre te está prometiendo”.

“Se supone que habíamos quedado, verbalmente tenía su palabra de que nosotros íbamos a ser los que nos íbamos a enlazar el momento en que el bebé, Milan, naciera, que nos íbamos a enlazar. Y claro, él firma un contrato con Gisela Valcárcel para aparecer como jurado y, pese a eso, seguía manteniendo su palabra. Cuando todo el día le habían escrito diciendo en la noche nos enlazamos y él nos dejaba en visto, al final, él me llama cuando yo estaba acá, faltando 10 minutos para mi programa recién me contesta”, contó Magaly Medina.

“Yo, respetuosamente, no pongo al aire la cara del bebé”, recordó la periodista, quien explicó que Deyvis Orosco sabe bien cómo funciona la televisión y lamentó que no le haya dicho de frente que tenía un contrato de exclusividad con la productora de Gisela Valcárcel:

“Si él no hubiera querido que grabe, porque él sabe, me lo hubiera dicho: no, Magalita, yo no puedo aparecer en tu programa porque ya tengo un compromiso con la hija de Gisela, en el programa de Gisela, yo les he prometido a ellos la exclusiva, no a ti. Pero conociendo cómo se muestra el mundo del espectáculo, Deyvis Orosco no quiso quedar mal conmigo ni mal con la hija de Gisela y con la productora de Gisela, no quiso quedar mal, quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Me habló a mí sabiendo que si me hablaba a mi, por supuesto que yo tengo gente acá que inmediatamente íbamos a grabar la llamada, él lo sabe, él lo sabía, no es nuevo en este negocio y él maneja muy bien lo que es prensa, siempre lo ha manejado bien, a su antojo, a su gusto, como le da la gana, él siempre pone las condiciones, pero a mí me había prometido aparecer”.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo y Janet Barboza hablan de Melissa Klug

TE PUEDE INTERESAR