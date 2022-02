El periodista Jaime Bayly no pudo evitar conmoverse al hablar sobre la repentina muerte de su hermana Doris Bayly, quien falleció este último jueves 16 de febrero luego de que fuera impactada por un vehículo de carga pesada en una carretera de Máncora, Piura.

El popular “niño terrible” expresó su tristeza pues no pudo conseguir un vuelo de Miami a Lima y no podrá despedirse de su querida hermana. “Los duendes del azar conspiraron contra nosotros. Estoy aquí y ella estará en mi corazón y en mi memoria para siempre”, contó.

Bayly Letts también se animó a contar pasajes poco conocidos sobre la vida de su hermana Doris Bayly y recordó que ella entró a un convento para convertirse en monja de clausura.

“Ella era una persona sin egoísmo, sin afán de notoriedad y protagonismo, sin pensar nunca en ella en primer lugar. Doris siempre estuvo dispuesta a servir a los pobres, a los desposeídos, a hacer actos de caridad, benéficos, y sin hacer alarde”, indicó.

“Al terminar la universidad y siendo ya poeta se encerró en un convento en los Andes, donde no había agua caliente, donde no dormía en un colchón, y donde comía las cosas que cultivaba en un huerto. Solo Doris era capaz de esas cosas. Era un espíritu superior. No era de este mundo”, agregó.

Jaime Bayly llora por la muerte de hermana Doris Bayly

Por último, el escritor de libros como “Los últimos días de la prensa” y “Los amigos que perdí” se quebró al expresar cuánto extrañaría a su hermana Doris.

“Yo quiero creer, como creería ella, que está en una dimensión distinta, seguramente mejor, pero yo la voy a extrañar condenadamente”, sentenció muy acongojado.

