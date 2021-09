El periodista Jaime Bayly se refirió al discurso de Pedro Castillo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se pronunció el martes 21 de septiembre de 2021 en Nueva York, Estados Unidos.

Al inicio de su programa, Jaime Bayly hizo un breve resumen de todos los presidentes que dieron un discurso el martes: “Hoy habló (Joe) Biden en Naciones Unidas, un discurso aburrido como unos espaguetis con mantequilla; habló también (Iván) Duque, el presidente colombiano, un discurso picante como un buen ceviche peruano; habló sí, el presidente peruano, el del sombrero fálico, Pedro Castillo, un discurso falso como un billete de 2 dólares; y habló el polémico (Jair) Bolsonaro, el brasileño Bolsonaro, un discurso burbujeante”.

Poco después, se refirió al discurso que dio Castillo y aseguró que “no es tan importante que sea un maestro de escuela”, tal como el presidente mencionó en la ONU.

“Leyó, el señor Castillo, leyó por supuesto un discurso que no había escrito él y dijo que era muy histórico en el Perú que por primera vez un maestro en escuela rural fuese presidente... En realidad llevaba años sin dar clases, el señor Castillo era un dirigente sindical y no es tan importante que sea un maestro de escuela o no, lo importante son las ideas que lleva en la cabeza, debajo del sombrero”.

“Si es un maestro de escuela brillante, con estupendas ideas, genial, pero si es un maestro de escuela con ideas comunistas, ¿de qué me sirve que sea maestro?”, preguntó Jaime Bayly.

“Que sea maestro de escuela -y además no lo era hace mucho tiempo- no lo convierte en una mejor persona, como tampoco importa demasiado su condición étnica, su origen social, lo que importa es lo que tiene en la cabeza y en el espíritu, con eso va a gobernar [...] Si tiene pésimas ideas y buenos sentimientos, va a ser un mal presidente y el problema es que tiene pésimas ideas, y el problema además es que lee un discurso que él no ha escrito y lo lee mal, a tropezones”, agregó.

“Un maestro entonces que no sabe hablar, que no sabe dar clases, no sabe improvisar, no se atreve, tampoco sabe leer un discurso que ni siquiera ha escrito y uno advierte a cada rato que está enemistado con el texto que lee”.

Manejo de la economía

Jaime Bayly también se refirió a la promesa de Castillo de tener un “manejo responsable de la economía”: “¿Podemos creerle? ¿Será verdad tanta belleza? Hasta ahora lo único que ha hecho él y su equipo económico es regalar dinero, bonos y bonos y bonos, regalar y regalar y regalar. ¿Ese es un manejo responsable de la economía?”.

Asimismo, cuestionó que Castillo haya señalado el crecimiento económico de Perú cuando antes afirmaba que no creía en el modelo económico: “¿Creerá de verdad Castillo todo lo que está leyendo? Porque si dice hace 25 años la economía peruana no para de crecer, entonces tendría que decir ‘yo creo en el modelo económico imperante en los últimos 25 años en el Perú y por lo tanto lo voy a profundizar’, pero él en la campaña presidencial dijo lo contrario, dijo que él no creía en el modelo económico, que lo repudiaba y que lo quería cambiar radicalmente, de raíz, entonces ¿a cual de los dos señores Castillo le creemos? Ambos llevan sombrero, uno habla en el Perú, otro habla en Naciones Unidas. Claro, el que habla en Naciones Unidas es la versión descafeinada”.

“¿Qué quiere ser él? Él quiere ser un satélite de Cuba y Venezuela. ¡Está clarísimo! Eso es lo que quieren, a eso van, quieren una Asamblea Constituyente que haga palidecer al Congreso, quiere una nueva Constitución que repudie el modelo económico que ha traído tanta prosperidad, al cual alude en Naciones Unidas, y quiere por fin cerrar el Congreso”, afirmó el periodista.

Finalmente, Jaime Bayly se refirió al enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo: “El Congreso sabe que Castillo lo quiere cerrar y que quisiera destituirlo, pero no tiene los votos, y Castillo que sabe que el Congreso lo quiere destituir, que quiere cerrar al Congreso pero no encuentra todavía la fórmula, el atajo, el mecanismo legal que le permita guillotinar al Parlamento, pero esta es una colisión de trenes cantada, que tarde o temprano va a ocurrir. Lleva las de ganar, desdichadamente, el presidente chavista Castillo, su jefe ideológico, el comunista Vladimir Cerrón, y el aparato de inteligencia cubano venezolano que ya les rodea. No nos hagamos ilusiones”.

