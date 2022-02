¡Se mandó con todo! Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al comenzar la última edición de su programa con la canción “Señor Mentira”, de Daniela Darcourt, dejando entrever que le estaría dedicando ese tema a Deyvis Orosco.

Y es que la popular ‘Urraca’ bailó al ritmo de la conocida salsa y comentó irá a ver a la salsera a su show de este sábado junto a Eva Ayllón. Sin embargo, dejó bien en claro que no mantienen una amistad con la joven artista, en referencia al escándalo que protagonizó con su examiga Jessica Newton en la última semana.

“No es mi amiga ah, así que cualquier día Daniela que yo te saque la mugre acá, no te me vengas”, comenzó diciendo la periodista.

Frente a ello, Magaly también explicó que en pasadas oportunidades ya que criticado a Daniela Darcourt pero ella no se ha ‘picado’.

“Ya lo hemos hecho, igualito me sigue hablando. La admiro, yo admiro a los artistas que tienen talento como ella, admiro su voz increíble, siempre lo voy a decir, creo que es una de las pocas artistas a las que yo admiro”, afirmó.

Magaly rompe palitos con Jessica Newton

Luego de las fuertes críticas que tuvo Magaly Medina contra Deyvis Orosco y su segunda pedida de mano a Cassandra Sánchez; Jessica Newton salió a defender con todo a su engreída, generando la incomodidad de la popular ‘Urraca’, quien dejó entrever que ya no es más amiga de la organizadora del Miss Perú.

“Yo soy frontal y las cosas que se hacen públicas, si estabas molesta ojalá me lo hubieras dicho en privado (...) A mí no me gustan las peleas de callejón, para eso me peleo con la Barboza, mucho menos con una señora tan glamorosa, a quien yo consideraba mi amiga”, acotó.

