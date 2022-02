¡Lo contó todo! Andrés Hurtado entrevistó en exclusiva a Laura Bozzo en su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”. Y es que la polémica conductora, desde México, reveló varios detalles inéditos sobre pasajes de su complicada vida.

Cabe señalar que el presentador se mostró bastante emocionado al reencontrarse con la popular ‘abogada de los pobres’, pues ambos mantienen un gran amistad desde hace muchos años atrás.

“Sumamente orgullosa. Hablando en serio, producto peruano. Mis respetos, señor. Mis respetos al próximo ‘don Francisco’. Talento puro. Solo para ayudar a la gente”, dijo la abogada.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención del público televidente, fue que Laura Bozzo confesó que intentó quitarse la vida cuando se presentaron complicados episodios en su vida.

“En un momento sí. (pensé en) aventarme de un sitio, pero nunca hice nada, primero por mis hijas. Alejandra depende mucho de mí, pero antes de Alejandra, por Dios, él siempre va estar conmigo, no me va a soltar la mano. Dios me va a salvar y me pasó”, expresó con la voz entrecortada.

