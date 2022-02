Gisela Valcárcel no se quedó callada y decidió utilizar sus redes sociales para comentar la tan polémica pelea entre Magaly Medina con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. Y es que la popular conductora habría enviado una fuerte indirecta a la figura de ATV.

Recordemos que la popular ‘Urraca’ aseguró que la ‘Señito’ fue una persona muy astuta al contratar al cumbiambero, pues sabía que estaba a puertas de convertirse en padre, y el nacimiento de su hijo con Cassandra “le traería rating”.

Al respecto, Magaly Medina dio a entender que ese fue el detonante de su distanciamiento con la pareja, pues según mencionó, el ‘Bomboncito de la cumbia’ ya le había prometido que ella sería quien tendría la primicia con lo referido a su bebé.

Ante ello, Gisela Valcárcel envió un mensaje a modo de reflexión para aquellas personas que la critican. “Algunos darían lo que sea por picarte, por ver cómo les responderás. Tú eres distinto, tu sonrisa alegra a muchos, eres libre, elige ser feliz hoy”, señaló.

Finalmente, la presentadora de América TV precisó que pese a las críticas, su vida de la mejor manera, agradeciendo por todas las oportunidades que le brinda la vida.

“Si alguien te ha traicionado, si alguien no se ha portado como tú esperabas, si alguien te ha insultado, te ha difamado, a mí me pasa igual, eso no cambia el rumbo de mi vida (...) Hoy podemos decir gracias, porque hay algunas personas que nos tienen presentes, aunque no como quisiéramos, gracias porque tal persona no me quiere de la forma que yo lo quiero”, expresó.

