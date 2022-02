¡Fuerte y claro! Pablo Villanueva, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Melcochita’, no se calló nada y arremetió contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de “Hablando Huevadas”, asegurando que es un programa que “está de moda solo por un tiempo”.

Y es que el conocido cómico mencionó que, a diferencia suya y del ‘Chato Barraza, quienes trascendieron en el tiempo por su talento para el humor, los jóvenes comediantes “solo están de paso”.

“Es una risa fácil. Creo que ‘Hablando Huevadas’ es una moda, algo del momento. Nunca serán como el Chato Barraza, Tulio Loza y yo, que somos eternos. Nosotros estamos vigentes desde 1969 y de viejo me he hecho más popular. El único famoso es Dios”, comenzó diciendo para el portal de Wapa.

Por otra parte, Melcochita rechazó completamente la broma que realizó Ricardo Mendoza sobre la violencia sexual, motivo por el que ha sido bastante criticado en redes sociales.

“Eso es sadismo, no es humor. Con eso no se puede hacer comedia y lo mismo sucede con el racismo y la homosexualidad. Ellos no tienen la culpa, sino la gente que los ve. Yo no haría bromas sobre esos temas”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO