¡Le mandó su chiquita! Tula Rodríguez no fue ajena al pleito entre Deyvis Orosco y Magaly Medina. Y es que el cantante estuvo como invitado especial en el programa “En boca de todos”, para contar los motivos exactos por los que se alejó, junto a Cassandra Sánchez, de la conductora de ATV.

Y es que recordemos que se desató una gran polémica por las imágenes difundidas por “Magaly TV: La Firme” sobre un posible abandono de sus dos mascotas en un albergue para animales.

Frente a ello, el cumbiambero se mostró bastante afectado por las fuertes críticas que viene recibiendo por parte de miles de personas sobre el maltrato que estarían recibiendo sus dos perritos; motivo por el que decidió contar su verdad.

El popular ‘Bomboncito de la cumbia’ negó tajantemente que haya abandonado a sus mascotas. Sin embargo, Tula Rodríguez no pudo evitar reaccionar inmediatamente al conocer esto.

“Siendo honestos, no es el común, las familias que tenemos mascotas, yo tengo dos adoptado... Si yo me mudo, voy con mis perros, si lo remodelo también estoy con mis perros. No es el común denominador que los perros vivan aparte. Eso es el ruido, tú tienes una economía diferente, tienes quizás la facilidad que tus perros tengan otras condiciones”, expresó la conductora.

Tula Rodríguez cuestiona a Deyvis Orosco https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO