El periodista Samuel Suárez se pronunció luego que muchos usuarios tildaron de “armani” el enfrentamiento entre Magaly Medina y Jessica Newton, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid. Según ‘Samu’, ve poco probable que todos se hayan juntado para armar esta situación.

Este sábado 19 de febrero en Instarándula, ‘Samu’ comentó que no cree que este caso sea armado: “Muchas ‘ratujas’ que realmente me ha dejado este comentario que dejan entrever que todo habría sido armani para promocionar una nueva canción de Deyvis y, sinceramente -bueno, en la farándula todo puede pasar-, pero en este caso no lo creo porque hay muchos más temas involucrados”.

“Hay muchos temas involucrados de por medio, por ejemplo: yo no creo que para un armani se presten a destruir todos juntos, una mancha, un albergue de animales. No, es más, si es real, es serio y existen estas denuncias, me imagino que Deyvis, Cassandra y todos deben estar palteados”, señaló Samuel Suárez.

‘Samu’ recordó que Deyvis Orosco siempre estuvo alejado de los escándalos, por lo que sería la primera vez que se ve envuelto en una situación así: “También hay que ser objetivos al saber que Deyvis nunca ha hecho su carrera en base a este tipo de escándalos, no es que Deyvis siempre hace esto para promocionarse. No, porque no lo creo capaz, porque siempre ha buscado como que alejarse de este tipo de cosas porque busca aparentar una imagen ante los demás”.

“Yo no creo que todo esto, como mucha gente me está escribiendo, sea armani. Sí, coincide el lanzamiento de su canción, sí, pero no creo que lo haya pensado y decir voy a hacer popularidad en base a esta imagen fea”, concluyó Samuel Suárez.

Samuel sobre Magaly y Deyvis - diario OJO

Fuente: Instarándula

