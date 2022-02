Durante el programa “Magaly TV La firme” del viernes 18 de febrero, la periodista Magaly Medina desmintió a Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco sobre las razones por las que habrían decidido dejar a sus mascotas en un albergue de perros.

Y es que según el comunicado de la hija de Jessica Newton, los perros Wakatay y Wacamole terminaron en este “hospedaje” de perros porque su casa estaba en construcción. “Si tú vives en tu casa con tu bebé y a él los martillazos, el polvo o lo que estén remodelando no lo molesta, menos le va a molestar a los perros”, dijo Magaly Medina.

Sin embargo, la ‘urraca’ comentó que, por la construcción de su casa, Cassandra Sánchez de Lamadrid se habría mudado a la casa de playa de su madre. Por el contrario, Jessica Newton sí llevó a su mascota y no la dejó abandonada.

“Luego ha dicho que ella se ha ido a vivir a la casa de playa de su mamá y por eso no ha podido llevar a los perros. Bueno, Jessica ha llevado a su perro Peter a la playa mientras remodelan su casa, y lo seguirá llevando, no lo ha dejado ahí empolvado ni lo ha puesto en un albergue a tiempo completo hace tres meses, no. Entonces si tú te vas a la casa de playa, pues porque tú dices que tienes la suficiente economía para mantener a los perros en un albergue, entonces también te los llevas a la playa o donde tú vayas. Nuestros hijos no solo están para mostrarlos, para hacerles su Instagram, para tener más seguidores, para ganar más simpatías y para que nos sirvan para nuestros fines y propósitos marketeros en Instagram, no, también son nuestra compañía, ese es el cariño auténtico que uno le demuestra y porque no podemos reemplazarlos porque mientras tenemos una criatura, no podemos reemplazarlos así. No, no son objetos, son seres de carne y hueso”, manifestó.

En ese sentido, Magaly Medina lamentó que su amiga Jessica haya intervenido y deseó que Deyvis Orosco nunca la decepcione: “Jessica Newton también se ha metido en este lío, cuando el lío -como dije yo- no es con ella, pero para defender a su yerno, que ojalá alguna vez no la decepcione, yo de verdad quiero eso, que no le cause a ella ningún dolor ni gran decepción -no quiero tener boca salada ni palabras de bruja-, pero bueno, ella también se metió en esto, cosa que realmente lamento”.

