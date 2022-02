La conductora de “Magaly TV, La Firme”, Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al revelar por qué decidió no tener hijos con su esposo Alfredo Zambrano. Esta confesión vino luego que su examiga Jessica Newton revelara que la escogió como madrina del hijo de Deyvis y Cassandra porque la “urraca” deseaba tener un hijo con su notario.

En la reciente edición de su programa, la figura de ATV señaló que la organizadora del “Miss Perú” no reveló ningún secreto suyo, ya que ella hizo público sus deseos de convertirse en madre en el 2020.

“Jessica tan compasiva y buena gente, que obligó a su yerno a que me nombrara madrina porque ‘pobrecita Magaly, no puede tener un bebé’... Ciertamente, ella no ha contado ninguna infidencia. Es público, lo hemos dicho. En un momento determinado pensamos tener bebés, creo que tenemos los medios económicos para tener vientre de alquiler, para tener 50 nanas. Después pensamos en adoptar”, comentó en un inicio.

¿Por qué Magaly no quiere tener hijos con Alfredo Zambrano?

Según Magaly Medina, luego de pensarlo bien ella y su esposo llegaron a la conclusión de que no ya estaban para cuidar bebés. “Yo siempre he dicho que no soy tan maternal, no me gustan las amanecidas”, indicó.

“Otra vez colegio, amanecidas, no poder viajar… Los dos estamos en una edad en la que queremos disfrutar lo que nos ha costado tanto conseguir. Y por eso, decidimos de mutuo acuerdo no tener bebés... Me desanimo volver a cambiar pañales”, explicó.

“Tengo sobrinos a los que quiero mucho, tengo un hijo. Serán ellos los que realmente reciban mi cariño y mi amor. Y por supuesto decidimos incrementar nuestra familia perruna. Así de simple y sencillo”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO