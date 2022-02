¡Fuerte y claro! Magaly Medina decidió responderle a Jessica Newton, tras las declaraciones que dio en sus redes sociales, donde aseguró que la conductora “no conocía los límites entre lo que está bien y lo que está mal”.

Y es que la popular ‘Urraca’ mencionó que su problema no es con la organizadora del Miss Perú, sino con Deyvis Orosco, a quien tildó de “manipulador y marketero”.

“Esto no es personal, ella lo hace por defender a Deyvis y a Casandra, no es contra ella. Espero que un día no se arrepienta de defenderlo a él. A mí, ese señor (Deyvis) nunca me dijo que había firmado contrato con Gisela, que además está en libertad de hacerlo, pero no me prometas algo que no vas a cumplir”, comenzó diciendo.

“Él quería quedar bien con Dios y con el diablo siempre quiere dirigirte, cuando Cassandrita estaba embarazada, decidió cuándo se iba a anunciar y por eso ella andaba tapando su pancita, era su estrategia, él es el famoso”, agregó para Trome.

Por otra parte, la conductora se refirió al “secreto” que Jessica contó sobre ella, asegurando que en algún momento buscó tener un hijo con su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“He contado públicamente ese deseo que mi esposo y yo teníamos y que desistimos porque ya no tenemos el físico, las ganas y tiempo para dedicárselo a una criatura. En fin, es el estilo de ella, dice hablar en privado, pero por otro lado te suelta las cosas”, expresó.

Además, Magaly comparó la pelea con Jessica, con la de Rodrigo González, afirmando que nunca revelaría los secretos de ‘Peluchín’ en señal abierta,

“Yo jamás saldría a contar detalles por más que esté peleada con Rodrigo, sus intimidades me las llevo a la tumba, porque tuvimos buenos años de amistad y cariño. Soy la mala de la tv, una maldita, pero de ahí a dar golpes bajos, no”, finalizó.

