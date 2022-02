La exmodelo y empresaria Andrea San Martín, quien aún se encuentra en pie de lucha contra Juan Víctor, el padre de su segunda hija, se mostró llorosa en redes sociales debido a que su prioridad ahora es conseguir entradas para ver a ‘Anuel’, pero no lo logró.

“No sé qué hacer, estoy muy desesperada porque no he podido comprar las entradas de Anuel a pesar de que me conecté y haber sido una de las primeras en entrar y por eso quiero llorar porque en verdad no sé que voy a hacer”, fue así como Andrea relató el pequeño drama por el que pasó al no obtener las entradas.

Aparentemente, la página de Teleticket habría colapsado, debido a que la ‘ojiverde’ contó que vio algunos errores que afectaron su proceso de compra: “Les cuento que estoy demasiada frustrada porque he entrado a Teleticket, esperé mi turno para comprar, pero es un desorden Teleticket, la página parece que ha colapsado no sé, pero salía ‘sí hay entradas, no hay entradas, se agotó, no se agotó, sí hay disponibles…’ y la verdad con eso me dio miedo pagar para que luego me digan que no hay disponibles”.

TE PUEDE INTERESAR

Deyvis Orosco llora EN VIVO al ver cómo Magaly afectó el negocio de su amigo, ‘Magic Dog’

Reinaldo Dos Santos niega la participación del ‘Activador’ en ‘Esto es Guerra’

¿Actriz de ‘Junta de Vecinos’ defiende el humor de ‘Hablando Huevadas’?

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista a Anahí de Cárdenas en En Boca de Todos