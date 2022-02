La influencer Andrea San Martín se mostró conmovida con un romántico detalle de parte de su pareja, Sebastián Lizarzaburu, luego de sufrir un terrible episodio de migraña que la llevó a la clínica.

En Instagram Stories, Andrea San Martín decidió presumir el regalo que recibió del ‘hombre roca’: “9 años después seguimos conociéndonos @sebaslizar”, escribió la influencer.

Foto: Instagram Andrea San Martín

Andrea San Martín terminó en la clínica

Poco antes, Andrea San Martín explicó que terminó en la clínica tras sufrir un episodio de migraña que la hizo llorar de dolor.

“En la madrugada me levanté llorando, llorando. Si yo les muestro el video de mi cámara, de verdad que no lo creen porque yo nunca había llorado tanto de dolor. Le dije Sebastián, no puedo aguntar más, por favor, llévame a algún sitio, no me puedo parar, empecé a llorar porque ni siquiera me podía cambiar y Sebastián me tuvo que cambiar, yo no podía pararme, levantarme era una bestialidad de dolor, se los juro que el dolor era una cosa incontrolable, yo estaba llorando, llamé a mi mamá”, relató.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu contó que vivió momentos muy difíciles: “Todo está controlado, me desaparecí todo el día porque evidentemente ha sido horas y un día bastante complicado, de preocupaciones, pero ya puedo decir que está todo mejor, todo tranquilo, así que nada, reaparezco. Gracias a todos por el apoyo, los quiero un montón”.

