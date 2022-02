La influencer Andrea San Martín reveló que vivió un terrible episodio que la llevó a la clínica la madrugada del jueves 10 de febrero. Según contó la ‘ojiverde’ en Instagram Stories, sufrió un episodio de migraña que la hizo llorar por el terrible dolor.

“Ayer fue una noche terrible”, escribió Andrea San Martín. “No mucha gente sabe que yo tengo problemas con la migraña y tengo antecedentes en mi familia, por lo que tengo que cuidar mucho mis niveles de estrés por problemas hereditarios y no puedo estar expuesta a un estrés muy fuerte porque por temas bastante complicados, y en mi familia tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tema”, contó.

“Entonces pasé un susto que no se pueden imaginar, litaralmente no se pueden imaginar. Hacía mucho tiempo que no tenía estas cosas de migraña, pero parece que mi cuerpo ha ido acumulando y acumulando, y hace dos días empecé a tener dolor de cabeza (...) Cuando tengo estas sensaciones me desaparezco de redes (...) pero lógicamente, mi cuerpo ha aguantado bastante durante mucho tiempo y creo que conforme he ido dejando ir estas situaciones, como que mi cuerpo ha empezado a reaccionar”, explicó la ‘ojiverde’.

Según Andrea San Martín, empezó a sentir dolores durante la tarde, por lo que decidió acostarse temprano: “Ayer en la tarde empecé a sentir los hincones, ya los sonidos eran cada vez más fastidiosos, manejé a mi casa con un malestar, llegué a mi casa, me recosté, pero los hincones eran... o sea, ya no podía caminar ni pararme ni mirar ni pestañear ni nada”.

Sin embargo, horas después ya no pudo controlarlo. Según Andrea San Martín, el dolor se volvió insoportable durante la madrugada, cuando tuvo que pedirle a su pareja, Sebastián Lizarzaburu, que la lleve a una clínica.

“En la madrugada me levanté llorando, llorando. Si yo les muestro el video de mi cámara, de verdad que no lo creen porque yo nunca había llorado tanto de dolor. Le dije Sebastián, no puedo aguntar más, por favor, llévame a algún sitio, no me puedo parar, empecé a llorar porque ni siquiera me podía cambiar y Sebastián me tuvo que cambiar, yo no podía pararme, levantarme era una bestialidad de dolor, se los juro que el dolor era una cosa incontrolable, yo estaba llorando, llamé a mi mamá”, recordó.

La influencer reveló que sus hijas la cuidaron en este proceso: “Mis reinas no saben cómo me han apoyado hoy día bajando el tono de voz, todo el día!”.

“Esta fue la migraña más fuerte que me dio en toda mi vida. Dolor 10/10″, escribió.

Fuente: Instagram Andrea San Martín

TE PUEDE INTERESAR