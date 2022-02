El exchico reality Sebastián Lizarzaburu reveló que pasó el susto de su vida luego de la emergencia que Andrea San Martín tuvo debido a una migraña.

El jueves 10 de febrero de 2022, el ‘hombre roca’ no mencionó el nombre de Andrea San Martín, pero reveló que estuvo muy asustado: “Yo estoy bien, fue una emergencia no exactamente mía sino de un familiar que obviamente nos asustó y estuvimos ‘cabezones’, estuve ‘cabezón’, estresado, de aquí para allá”.

Sin embargo, la situación de Andrea San Martín mejoró durante el día: “Todo está controlado, me desaparecí todo el día porque evidentemente ha sido horas y un día bastante complicado, de preocupaciones, pero ya puedo decir que está todo mejor, todo tranquilo, así que nada, reaparezco. Gracias a todos por el apoyo, los quiero un montón”.

“Gracias de verdad a todos por preocuparse! Por escribirme! Por estar pendientes”, señaló Sebastián Lizaraburu, quien se mostró más tranquilo por la situación: “La emergencia está controlada, gracias a Dios”.

Ese mismo día, Andrea San Martín contó que tuvo que ser trasladada a una clínica local para ser atendida por una fuerte migraña que la hizo llorar de dolor:

“En la madrugada me levanté llorando, llorando. Si yo les muestro el video de mi cámara, de verdad que no lo creen porque yo nunca había llorado tanto de dolor. Le dije Sebastián, no puedo aguntar más, por favor, llévame a algún sitio, no me puedo parar, empecé a llorar porque ni siquiera me podía cambiar y Sebastián me tuvo que cambiar, yo no podía pararme, levantarme era una bestialidad de dolor, se los juro que el dolor era una cosa incontrolable, yo estaba llorando, llamé a mi mamá”, relató.

Fuente: Instagram Sebastián Lizarzaburu

TE PUEDE INTERESAR