Aunque Sebastián Lizarzaburu ha negado haberse quedado con el dinero que le fue donado a Greg Michel para sus operaciones y gastos médicos tras el accidente que sufrió en Tarapoto el año pasado, unas imágenes podrían complicar su situación.

El programa ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre detectó que la actual pareja de Andrea San Martín usó documentos con fechas pasadas para “justificar” las donaciones al modelo belga.

Y es que, cuando ocurrió el accidente de Greg Michel, el 16 de noviembre de 2021, Sebastián Lizarzaburu pidió el apoyo de todos sus seguidores en redes sociales y compartió su número de cuenta de ahorros para los depósitos correspondientes.

Sin embargo, en una de las historias de Instagram que subió Sebastián Lizarzaburu en dicha época, este mostró facturas médicas para dejar en claro que se venía gastado en lo solicitado.

“¡Gracias a Todos! Ahora se vienen gastos del hospital del Minsa + traslado + hospital en Lima y la atención”, se lee en la publicación que compartió el ‘Hombre Roca’ para “justificar” las donaciones.

No obstante, los papeles médicos tienen un sello como fecha 18 de octubre del 2021, es decir, un mes antes del accidente de Greg Michel.

Sebastián Lizarzaburu a Greg Michel: “Le he dado comida, casa y dónde vivir”

Sebastián Lizarzaburu expresó su indignación tras las acusaciones de su amigo Greg Michel, quien lo acusó de haberse quedado con el dinero que le fue donado para sus operaciones y gastos médicos tras el accidente que sufrió en Tarapoto el año pasado.

“Como todos saben hubo varias cuentas de banco para la donación, tres o cuatro. La única que yo puse para ayudarlo fue una en el BCP. Todas las demás era de personas que no conozco y que depositaban también a esa cuenta”, aseguró Lizarzaburu en un enlace telefónico con ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, señaló que a Greg Michel no le ha quedado claro algunos puntos sobre el tema de recaudación que hizo por él.

“A mí me parece que está siendo malagradecido por el hecho que está simplemente cuestionando todo lo que he hecho yo por él, no solo hoy, ojo, porque yo a él -ustedes saben y la gente sabe- que a él yo le he dado comida, le dado casa, le he dado donde vivir cuando no tenía ni siquiera trabajo ni dónde caerse muerto durante muchos años, yo por él he hecho un montón de cosas y por él nuevamente pedí el apoyo porque a él yo sí lo consideraba un hermano que estuvo en las buenas y en las malas”.

