Greg Michel hizo una fuerte denuncia contra Sebastián Lizarzaburu que remeció la farándula local. En entrevista con ‘Amor y Fuego’, el modelo belga acusó a su amigo de quedarse con el dinero de las donaciones que la gente envió para costear los gastos médicos cuando estuvo hospitalizado en Tarapoto.

Aunque no llegaron a ningún acuerdo cuando fueron confrontados en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, horas después Greg Michel arremetió contra Sebastián en su cuenta de Instagram.

“Es una pena recibir insultos y no darse cuenta porque yo no tenía retorno (no es escuchaba), estaba con mi teléfono y se oía muy poco. Perdió cordura y la calma en un momento muy difícil”, escribió, haciendo referencia a que no entendía claramente lo que decía Sebastián Lizarzaburu ni las preguntas de ‘Peluchín’.

Luego le sacó en cara que muchas veces le apoyó, pero que ahora solo recibe burlas de su parte.

“Insultó, se río, se burló cuando no cuenta cuántas veces lo apoyé, cuántas veces lloró en mi hombro. Yo atendí la llamada porque él seguía EN VIVO a pesar de pedirme por interno no acudir a la llamada y no atenderlos al programa Amor y Fuego. No respeta sus palabras, se burla”, escribió indignado.

“Qué podemos pensar, todos ustedes que me han apoyando en un momento tan difícil y hoy en día estar enfrentado con un hermano por algo económico. Ojalá Dios ilumine sus pensamientos”, agregó.

