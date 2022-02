¡Se encienden las alarmas! Magaly Medina no se quedó callada y decidió responderle con todo a Cassandra Sánchez, luego que asegurara que su distanciamiento se originó por exponer a su hijo con Deyvis Orosco “solo por rating”.

Y es que la popular ‘Urraca’ aseguró que la hija de Jessica Newton defenderá siempre al cumbiambero porque “está muy enamorada de él”. Además, comentó que el artista peruano le parece un “marketero experto”.

“Lamento que Casandra esté siendo manipulada y quiera defender a Deyvis, pero ellos desde un principio se comprometieron a darme todo lo relacionado al nacimiento de su bebé en el programa. Él sabía que lo estaba grabando, si tenía un compromiso con la señora Gisela Valcárcel, me lo decía, pudo sincerarse”, comenzó diciendo.

“No sé cómo puede mentir tanto una persona y lamento mucho que Cassandra, por seguir el cuento al marido, esté en esto porque ella sabe la verdad”, agregó bastante indignada.

En ese sentido, la figura de ATV señaló que ella no tiene problemas con la organizadora de Miss Perú, pues su opinión sigue siendo negativa solo hacia Deyvis Orosco.

“Diferencias con Jéssica no las he tenido, estoy comentando un hecho que tiene que ver con Deyvis y Cassandra, más con él porque pienso que es el que maquina todo y Cassandra, en su obediencia y amor, lo sigue en todo (...) Si a mí me tiran barro tendré que contar todo lo que sé”, finalizó diciendo.

