El viernes 18 de febrero de 2022, el periodista Samuel Suárez se pronunció sobre la pelea que Magaly Medina viene protagonizando con Jessica Newton, su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco.

En el portal Instarándula, ‘Samu’ dejó entrever que la familia de Jessica Newton no aceptaba ninguna crítica y pensaban que, por ser amigos de Magaly Medina, la ‘urraca’ no debía cuestionarlo.

“Pueda que tenga mucha razón que haya sido un espectáculo que quisieron hacer para llamar la atención. La reacción natural de Deyvis y Cassandra ante una critica -siendo personajes públicos- es ‘ok, sí, es su opinión’, pero no, dijeron ‘¡qué! ¡pero la madrina, pero cómo va a hablar así de nosotros!’. Todos indignados, Jessica saltó, todos furiosos. Y, en verdad, existe en la farándula -no digo que este sea el caso- gente que realmente cree que porque es tu amigo o hablan de vez en cuando por WhatsApp, en realidad jamás tienen que criticarte, todo tiene que ser flores, halagos, piropos, decir qué linda relación tienen, ni una crítica”, manifestó.

“Magaly, bien diplomática, con algunas palabras bien ordenaditas, les dijo no, ya no quiero ser madrina de su hijo”, comentó el popular ‘Samu’.

Asimismo, Samuel Suárez criticó duramente a Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco por dejar a sus perros en un albergue: “Yo entiendo perfectamente a todas las personas que se indignan cuando escuchan de un perrito a quien amas, que está acostumbrado a estos mimos, esté en un albergue, porque no existe excusa alguna para dejarlo en un albergue, o sea, no es un perrito de la calle, no es un perrito abandonado”.

Respecto a las burlas de Magaly Medina, ‘Samu’ dijo: “El índice de maldad de esa mujer no tiene límites, por eso me encanta (...) cuánta maldad puede haber en un ser humano, por eso es que tiene el rating”.

“Lo que no me queda claro en el mensaje de Jessica es cuando ella dice ‘sí, Magaly se habrá comportado mal’ ¿se habrá comportado mal por qué? ¿Por opinar en contra o decir algo que no les gusta a ustedes? ¿Para eso es portarse mal? ¿Tiene que ser todo amén?”, cuestionó.

