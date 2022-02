Yessenia Villanueva, hija del querido cómico ‘Melcochita’ no se quedó con los brazos cruzados luego de la pérdida de su hijo mayor Jhordan, y decidió ganarse la vida honradamente y reinventarse. Y es que la joven madre fue vista cantando en una playa, las imágenes se volvieron viral.

Ahora, su famoso padre se mostró orgulloso y aplaudió a su hija porque a pesar de los obstáculos demuestra que puede salir adelante para ofrecerle un mejor futuro a su segundo hijo.

“Me da gusto que mi hija Yessenia esté trabajando, pues hace noticia por algo bueno, ella no estafa ni roba a nadie, no se mete en problemas. Además, trabajar en la calle no es malo, lo malo es no trabajar. Figuras como Manolo Rojas, Kike Suero han surgido de la calle y ahora son estrellas. Además, ella actualmente tiene su pareja y está saliendo adelante con su esfuerzo”, declaró.

Como era de esperarse, ver a Yessenia trabajando en la calle sorprendió a más de uno y por eso el cómico salió al frente y reveló por qué ya no puede apoyar económicamente a su hija.

“Ahora ya no puedo darle una mensualidad como antes porque estoy también pendiente de una de mis hermanas y tengo que velar por mis hijitas”, agregó.

