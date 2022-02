La hija de Pablo Villanueva, Yessenia Villanueva, vivió uno de los momentos más duros de su vida tras el lamentable fallecimiento de su hijo Jhordan. Sin embargo, eso no la ha traído abajo y busca salir adelante a como de lugar.

A un año del fallecimiento de su primogénito, la artista de 44 años ha sabido cómo perseverar para buscar el bienestar de su otro pequeño de 15 años. Desde conducir una mototaxi, hasta cantando en la playa, vendiendo turrones, entre otros trabajitos, realiza para poder llevar el pan a su hogar.

“Yo feliz, trabajando en la playa como siempre. Para mí es un orgullo ser una chica trabajadora, y no como andan diciendo que mi papá me mantiene, como siempre. Aparte todos los artistas están saliendo a buscárselas como sea. Yo tengo un hijo y tengo que seguir adelante por él”, comenzó diciendo.

“Yo trabajo desde muy niña, desde que tenía tres años ya trabajaba, y sigo. Todas las personas que me conocen en Chincha, Pisco, Ica, Nazca, saben cómo yo trabajo duro vendiendo mazamorra, chicha. No me avergüenza el trabajo”, agregó bastante emocionada.

En ese sentido, Yessenia aseguró que pese a que ya pasó un año desde la muerte de su primer hijo, ella sigue pendiente de su nieta al menos por redes sociales, debido a que su familia se encuentra en Lima.

“Yo aprendí algo de mi padre, que es que la función tiene que continuar, y uno tiene que seguir, porque aún me queda un hijo de quince años que es mi motivo, y mi nieta hermosa. Siempre estoy pendiente de mi nieta, viéndola, está hermosa”, finalizó diciendo a El Popular.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO