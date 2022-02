Rafael Cardozo sorprendió a todos los oyentes de “El Búnker”, programa de radio Onda Cero que se transmite por las mañanas que conduce junto a Ricky Show y DJ Sandoval, ya que en vivo indicó que los vacunados contra el COVID-19 con las tres dosis ya no deben usar mascarilla.

Fue la influencer María Fe Martínez quien no pudo ocultar su indignación por las polémicas declaraciones del brasileño y grabó unos videos que compartió en sus Stories de Instagram para dejar en evidencia todo lo que manifestó.

“Tomamos la primera dosis, tomamos la segunda y ahora nos están obligando a una tercera dosis”, señaló inicialmente y con notorio fastidio el novio de Carol Reali, la popular ‘Cachaza’. Cabe precisar que ninguna vacuna es obligatoria.

“Porque no hacen (esto): los que muestran el carnet de vacunación con las tres dosis ya no necesitan usar mascarilla (...) ¡Mira que bacán! Y así (las autoridades) pueden pararte en la calle y decirte: ‘A ver, ¿tu carnet de vacunación? ¡Ah! Tres dosis... Ok, ok, sigue’”, agregó.

Frente a lo que dijo, su compañero Ricky Show se mostró sorprendido y lo increpó tratando de hacerle ver su error. “¿Tú sabes escuchar o no? Te estoy explicando, la vacuna no evita que te contagies”, le dijo con molestia.

No contento, el exparticipante de “Esto es Guerra” volvió a la carga insistiendo: “Entonces dame la libertad de no usar mascarilla, ya que estoy vacunado y no voy a UCI y no voy a morir”. Frente a ello, su partner le respondió: “Contágiate y quédate en tu casa”.

Se quejan de Rafael Cardozo en su programa de radio

Finalmente, María Fe Martínez compartió un extenso mensaje debido a que tras publicar los clips, algunas personas le escribieron para apoyarla pues se sentían tan molestos como ella, mientras que otros le pidieron que no exagere pues es un programa de comedia.

“Esto es un tema gravísimo con lo que no debería bromearse jamás (...) Algunos se lo tomarán a broma y otros en serio, y más si viene de un personaje público que tiene muchísima llegada con jóvenes adultos y niños en el país”, manifestó inicialmente.

“Ser una figura pública conlleva una responsabilidad gigantesca (...) La salud es un tema con el que no se debe jugar y menos estando en pandemia”, finalizó no sin antes pedirle a sus seguidores que continúen cuidándose, usando mascarilla y que se vacunen.

