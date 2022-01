Rafael Cardozo y Carol Reali ‘Cachaza’ regresaron al Perú tras las románticas vacaciones que tuvieron en crucero y donde por fin se comprometieron luego de 11 años de relación.

Este lunes 17 de enero, la pareja apareció en “En boca de todos”, donde ‘Cachaza’ confesó que un futbolista coqueteó con ella pese a que en redes sociales se muestra muy enamorada de Rafael Cardozo.

“¿Cuál de los dos alguna vez recibió halagos y coqueteos de algún famoso o famosa?”, preguntó Tula Rodríguez. La modelo admitió que a ella le pasó, pero de inmediato le contó a su pareja: “Es más, hasta le he enseñado, le dije mira quién me escribe”.

“Suerte que ella no contestó porque con este no puedo competir”, dijo Rafael Cardozo. El exchico reality aclaró que no se trata de un seleccionado peruano, sino de un futbolista extranjero, aunque descartaron que sea su compatriota Neymar.

“No estamos acá para comprometer a las personas, pero sí escribió. Es una persona conocida en todo el planeta, uno de los mejores jugadores del mundo”, contó Rafael Cardozo.

En ese sentido, Rafael Cardozo agradeció que ‘Cachaza’ sea leal: “Tuve dos sentimientos ahí, la primera es que me quedé muy feliz porque no le provocó contestar y el segundo un poco aliviado porque no puedo competir con esa persona”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR