Tras 11 años de relación, Rafael Cardozo por fin le pidió matrimonio a Carol Reali, conocida popularmente como ‘Cachaza’. La modelo compartió la feliz noticia en su cuenta de Instagram.

La romántica pedida de mano se realizó durante su viaje por Año Nuevo, este 1 de enero del 2022.

“1/1/2022. Empiezo el año con esta sorpresa hermosa y tan esperada creo que no solo por mi si no por todos los que nos acompañan desde siempre por acá. Estoy muy feliz y ¡por supuesto que dije síii!!!”, escribió emocionada la brasileña.

Cachaza amenazó a Cardozo con matrimonio

En octubre de este año, la modelo Carol Reali, confesó en vivo que Rafael Cardozo le promete matrimonio año tras año. La pareja de brasileños que se hicieron conocidos en Perú, gracias a su participación en el programa “Esto es Guerra”.

“Estoy molestísima. Ya me tiene harta. Todos los años me dice lo mismo y la verdad me estoy cansando. Cumplimos once años en enero”, declaró en vivo en “Mujeres al Mando”, ante un nervioso Rafael Cardozo.

Por su parte el brasileño se mostró asombrado: “Yo juro que no pasé el teléfono de Cachaza a producción. No lo pasé de verdad, ¿Cómo lo consiguieron?”, fue lo que dijo mientras pedía un vaso de agua debido a que según él se le bajaba la presión.