Kiara Laos, la hermana menor de Flavia Laos, sorprendió a todos al anunciar que se abrió una cuenta en la plataforma para adultos “OnlyFans”. La influencer cuenta con todo el apoyo de su familia, incluso su hermana y su madre promocionan su contenido en sus redes sociales.

Por este motivo, la “urraca” Magaly Medina no pudo quedarse callada y soltó duros comentarios contra Kiara Laos, quien hace unos días reveló que trabaja como mesera en Estados Unidos.

“No solo Flavia promociona el Only Fans de su hermana menor, sino que también hasta la mamá de ellas dos, le parecerá una gracia tener Only Fans. Esta chica está estudiando una carrera universitaria en Estados Unidos, parece que ha decidido que el Only Fans es mucho más rentable que trabajar de mesera en un restaurante”, arremetió Magaly.

¿Qué tipo de contenido sube Kiara Laos a OnlyFans?

Al igual que Fátima Segovia “Chuecona” y Xoana González, Kiara Laos se animó a incursionar en la conocida red para adultos “OnlyFans”. En un informe de “Magaly TV, La Firme”, se pudo evidenciar que la hermana de Flavia ya cuenta con contenido subido a su plataforma.

Sin embargo, su contenido no es nada profesional, sino que todo parece realizado de forma casera. Incluso, dentro del reportaje le recomendaron que invierta más en sus fotos y videos, además, que baje un poco de peso.

¿Cuánto gana Kiara Laos en OnlyFans?

Kiara Laos está cobrando el mes de suscripción a casi 10 dólares, mientas que el paquete de tres meses es casi de 24 dólares para poder ver las imágenes de la joven modelo.

