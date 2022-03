La modelo argentina Xoana González habló con el programa Tú Quieres Show’ del youtuber ‘Chiquiwilo’ donde habló sobre sus inicios en la plataforma para adultos “OnlyFans”.

Como se sabe, la exchica reality y su esposo Javier González son estrellas de la red social de contenido sensual. Es que gracias a su contenido íntimo, la pareja se compró un departamento ubicado en el distrito de Chorrillos.

¿Cómo inicio Xoana González en OnlyFans?

Según la exintegrante del extinto reality “Bienvenida la tarde” todo comenzó durante la pandemia del Covid-19. “Todo empezó en la pandemia cuando me di cuenta que tenía un esposo que podría hacerlo (intimidad) cuatro veces por día”, contó en un principio.

“La cantidad de le... que se le ordeña a este hombre por día es impresionante. Así que vamos a hacerlo plata (...) Este me deja si energía para trabajar y esto que yo le dedico al 100 % de mi vida, moneticémoslo”, agregó.

En otra parte de la entrevista, Xoana González fue consultada si perdonaría una infidelidad de su esposo. “No, nic******. Me muero, ¡basta! Ya sufrí. Yo quiero un hombre que me ame como mi esposo”, respondió.

