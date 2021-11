Xoana González salió en defensa de su Onlyfans luego de que rajara de las cuentas de Fátima Segovia y Leslie Shaw.

La argentina Xoana González dijo que a diferencia de su competencia, ella sí le mete empeño a su material.

“Chicos, yo lo doy todo, yo muestro hasta el intestino delgado. Me mandaban sus fotos más hot y yo les decía: Debe ser del Instagram, pero me decían que no, que era del Onlyfans. Son sexys, son diosas, pero yo te puedo competir con alguien que haga porno”, dijo en entrevista con “Magaly TV La Firme”.

Además, Xoana González reveló cuánto es lo que cobra en dólares para que sus suscriptores tengan acceso a sus videos y demás material.

“Para ver mi Onlyfans con historia, lencería, por 30 dólares, pueden ver hasta ocho videos por mes. No te digo cuánto seguidores tengo, pero sí nos va bien. Muchas parejas entran por la monotonía de su matrimonio y sacan ideas”.

