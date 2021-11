Xoana González se burló del Onlyfans de Leslie Shaw, quien gracias al mismo ha logrado comprarse una casa en Miami.

La argentina incluso dijo que le daba sueño la plataforma de la cantante. “Ah discúlpame que me da sueño, discúlpame que me tomo un cafecito por ahí que me levanto un poco, no engañemos a la gente que paga la suscripción que bastante cara le sale”.

Sin pelos en la lengua, Xoana González calificó el Onlyfans de Leslie Shaw de muy light, pues ella sí lo da todo. “Y encima que ha aumentado el dólar. Está muy suavecito, yo pensé que era más fuerte, está para un Onlyfans soft light”.

“Yo no pagaría nada, que vengan para mi Onlyfans los suscriptores”, respondió Xoana González sobre Leslie Shaw.

Al igual que Leslie Shaw, Xoana González se ha comprado dos departamentos en Perú y ha remodelado su departamento en Buenos Aires, Argentina.

VIDEOS RECOMENDADOS

Paula Arias defiende su amor con Eduardo Rabanal

Paula Arias defiende su amor con Eduardo Rabanal

TE PUEDE INTERESAR