La modelo Xoana González rajó desde Argentina del Onlyfans de Fátima Segovia. Fuerte y claro, dijo que ella no estafa. “Yo no estafo”, acotó la gaucha en “Magaly TV La Firme”.

Incluso se mostró feliz de que se desilusionen del Onlyfans de Fátima Segovia, pues así visitarían el de ella.

“No al contrario, yo feliz, porque van ahí, después ven, se desilusionan de que esperaban ver otro cosa, para mí no es competencia, al contrario, es publicidad”, agregó la gaucha.

Incluso se dio un consejito a Fátima Segovia para que lo tenga en cuenta. “Es preciosa pero no, no se está jugando demasiado, lo hace muy sexy pero no se está jugando lo que es la plataforma en sí, lo que exige la plataforma para que alguien pague”.

Finalmente agregó: “Si van hacer como que sí como que no, al público lo van a mantener uno o dos meses pero luego el público se va”.

