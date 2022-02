La modelo argentina y estrella de ‘Onlyfans’, Xoana González regresó a nuestro país esta semana junto a su esposo Javier González para animar un par eventos en la ciudad de Moyobamba, San Martin.

Como se sabe, la gaucha decidió alejarse de los escándalos, sin embargo, su relación amorosa es constantemente criticada por algunos usuarios en redes sociales.

Como se puede ver en sus historias de Instagram, una cibernauta posteó un cruel comentario donde dejo entrever que la modelo terminará muy pronto con su pareja. “Creo que Xoana se va a aburrir de este también, lo mismo que te dedica ya lo hizo con su anterior esposo”.

Al respecto, Javier González, esposo de Xoana decidió ponerle el parche y darle una lección a la usuaria que criticó su relación.

“Todos tenemos un pasado. Ella amó a otro hombre antes y fue feliz el tiempo que duró y me parece excelente... Hoy está conmigo y me ama a mí, y eso es lo importante. Yo también tengo un pasado y está bien”, comentó en un inicio.

“Ella amó antes, me ama a mí ahora y podría amar a otra persona en el futuro si ya no está conmigo. Eso habla bien de su capacidad de querer y entregarse por lo que siente. No todas las personas tienen la suerte de poder hacer lo mismo. Me siento un afortunado”, finalizó.

Foto: (Instagram/@xoanaoficial).

Minutos después, Xoana González se mostró emocionado con la respuesta de su esposo y decidió publicar la captura de los comentarios en su historia de Instagram. “Orgullosa del esposo que tengo”

