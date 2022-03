¡Fuerte y claro! Juan Víctor Sánchez se ha visto envuelto en una gran polémica en los últimos días, tras unos reveladores audios que expuso su madre, Alicia Díaz, en redes sociales, donde Andrea San Martín admite haber fumado marihuana “para relajarse”.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el extripulante de cabina fue fuertemente criticado, tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de una maleta llena de ropa de su pequeña, la cual estaría poniendo en venta. “Se viene el closet sale de Lara”, escribió en sus historias.

En ese sentido, esto no fue bien recibido por sus seguidores, quienes señalaban que el joven empresario solo estaría pensando en lucrar con cosas referidas a su menor hija.

Ante estas acusaciones, Juan Víctor no dudó en compartir un comunicado aclarando que en ningún momento estaba lucrando con su pequeña. Además, resaltó que la ropa que se vio en un post anterior, Larita ya no la usaba debido a que le quedaba muy pequeño.

“De otro lado, esta ropa no le queda. Aún cuenta con dos maletas de ropa llenas, para este y el siguiente año. Hay ropas que irá para familiares y hay ropa que esta seminueva (...) Lara tiene un closet lleno de ropa y zapatos... ¿Lucras con tu hija? ¿De la ropa que no usa? Lucrar sería usar su imagen. Sensibles, era una broma lo del closet sale o talvez no”, escribió el ex de la ‘ojiverde’.

