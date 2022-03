El programa Amor y Fuego informó que Andrea San Martín volvió a denunciar a Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor, la tarde del jueves 10 de marzo.

En el avance del programa, publicado en Instagram, se observa a Andrea San Martín saliendo de una comisaría. “Andrea vuelve a denunciar a Juan Víctor”, se lee en el video.

También se escucha a un reportero del programa preguntando a la ‘ojiverde’ por qué no intenta solucionar el conflicto mediante el diálogo: “Andrea, ¿por qué no resolverlo de una manera pacífica con Juan Víctor?”, le dice mientras Andrea observa a las cámaras.

Juan Víctor echa a Andrea San Martín

Se desconoce por qué razón Andrea San Martín denunció esta vez a Juan Víctor; sin embargo, el mismo jueves, el extripulante de cabina sorprendió al revelar que la ‘ojiverde’ no le permitía peinar a su hija Lara.

“No saben cuánto gusto me da ver que a mi pequeña ya la peinan y le hacen peinados, después de que me pedían que no le haga peinados más que con vinchas o ganchitos, que no dañen su cabello. Incluso una señora cercana se quejaba que esas ligas le hacían daño. Quizá ya se dieron cuenta que no”, escribió en Instagram.

“Agregando que también la visten mejor, qué gusto me da. Entendemos por donde viene el problema. Así se merece estar, como una princesa”, agregó.

