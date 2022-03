¡Sin filtro alguno! Gigi Mitre no dudó en utilizar unos minutos de “Amor y Fuego” para arremeter contra Sigrid Bazán, a quien tildó de “posera”. Y es que la conductora también comparó a la congresista con la actriz Vanessa Terkes, quien recientemente estuvo haciendo obra social al lado de Juan Sheput.

Al momento de trasmitir dichas imágenes, la compañera de Rodrigo González destacó el buen corazón de la artista peruana, y aseguró que, aunque pueda estar buscando votos para las elecciones municipales, siempre está rodeada de obras de labor social.

“Ella siempre está involucrada en obras sociales, ella sí es bastante empática en ese aspecto. Fuera de que esté buscando el voto, yo sí creo que Vanessa sí es una chica que ayuda, que se remanga el pantalón, no la veo como para la pose, la foto, no la veo como Sigrid Bazán. Ella la ha luchado desde chibola”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la presentadora de Willax TV aseguró que Sigrid le trasmite ser una persona que no es objetiva y que siempre está en contra de todos y de todo.

“A la Sigrid Bazán la veo una posera, la veo que quiere como sea no puede ser objetiva, da la contra en todo. Su discurso no va con su comportamiento, no la veo auténtica, ese es mi punto de vista. Igual me parece que la gente ha votado por ella, por eso está en el Congreso y debe tener sus seguidores. Pero a pesar que Vanessa (Terkes) no está en el Congreso, yo creo que trabaja más que Sigrid Bazán”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO