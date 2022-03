¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González no se calló nada y cuestionó el presunto romance que existiría entre Vanessa Terkes y Juan Sheput, quienes han sido captados en más de una oportunidad en situaciones un tanto sospechosas.

Y es que para el conductor, la parejita se habría juntado como parte de una estrategia por supuesta publicidad ante la proximidad de las elecciones de este año. ¿Será esto cierto?

Cabe señalar que la reportera de “Amor y Fuego” interceptó a la actriz y le preguntó sobre si existiría un romance entre ella y el político, a lo que solo atinó a sonreír nerviosamente sin negar, ni confirmar nada. “¡Feliz día hermana! ¿Cómo están ustedes? Felicidades a todas las mujeres que nos están viendo... Saludos a todos, y a todas las mujeres del Perú y del mundo”, respondió Vanessa.

Sin embargo, el popular ‘Peluchín’ no dudó en aprovechar el momento para mandar un tremendo misil a la nueva parejita, deslizando la posibilidad de que se trate de un plan para ganar pantalla ante la llegada de las elecciones.

“Las imágenes delatan que entre la Terkes y Sheput se cocina algo. Además, según ustedes, el 86 % piensa que es una estrategia política y no creen en la relación con Juan Sheput. Son casi veintitantos años de diferencia... Bueno, ya vienen las elecciones, ¿se acuerdan lo que pasó con George Forsyth? ¿Sabes los miles de dólares que cuesta tener presencia en los medios y no todos son cubiertos, porque no todos nos importan, entonces qué haces para ahorrar?”, dijo el presentador de Willax TV.

