No pudo callar más. Fue parte de ‘Esto es Habacilar’, programa que intentó revivir la gloria del programa conducido por Raúl Romero, Tracy Freundt estuvo en un programa de Youtube, donde respondió las dudas que muchos seguidores tenían.

Carlos Orozco fue el encargado de escuchar las confesiones de Tracy Freundt, quien contó la verdadera razón por la que ‘Esto es Habacilar’ fue cancelado: “Yo creo que los chicos esperaban el Habacilar de hace ‘cuchumil’ años, pero todo eso lo han plasmado en los comentarios- La energía del programa ya no estaba envuelto en buenos comentarios y había que darle un corte eso”.

Tal como lo dijo Tracy, el programa fue criticado desde el comienzo, por algunos incidentes con los concursantes e incluso por tener a ‘guerreros’ en un programa que cuando estuvo en su gloria, solo tenía modelos y conductores.

El rating manda y Tracy confirmó que ese fue el otro motivo por el que podría haber sido levantado el programa: “Además, me imagino que el canal exigía más rating y creían que en perspectiva no iba a seguir subiendo aunque no estaba mal, terminamos con 13. Quizás la proyección era otra y apostaron por Esto es Guerra, como siempre, porque eso les da mayor seguridad al final es lo que la gente quiere”.

