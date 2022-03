La modelo Tracy Freundt se pronunció sobre su breve paso en el programa ‘Esto Es Habacilar’, el cual buscaba rendir un homenaje al recordado ‘Habacilar’ de Raúl Romero.

Durante su participación en el show de América TV, la modelo de 36 años de edad se volvió tendencia en febrero cuando se negó a participar de un juego, el cual se prestaba a malinterpretaciones por las forma en que tenía que reventar globos frente al público y se prestaba para el ‘doble sentido’.

“Yo no estaba yendo al programa a competir, segundo, que era juego... y habrá personas que podrían decir ‘es un juego, la malinterpretación la das tu o la doy yo’ (...) Yo no iba a hacer eso porque me parecía innecesario... Por ejemplo, si me subes al potro salvaje, no lo voy a hacer porque no me gusta, no me siento cómoda”; comentó la modelo en el canal de Youtube de Carlos Orozco.

Freundt indicó que no cuestiona a las personas que sí se animan a realizar esos juegos, como sí lo hizo su compañera Thalía Estabridis.

“El que quiera hacerlo, que lo haga feliz, pero yo tengo mis razones. Si no me siento cómoda haciendo algo por qué lo tengo que hacer. Ya sea por la ropa, por los niños, por mi carrera o simplemente porque no quiero. Por ejemplo Thalía lo hizo.. pero porque ella es así, le pones un juego y ella juega, ¿mostro, no?”, agregó.

¿Sancionaron a Tracy Freundt por negarse a jugar en ‘Esto es Habacilar?

Tracy Freundt reveló que no la sancionaron porque Peter Fajardo, el productor del programa, la conoce: “La producción me conoce desde que tengo 18 años y saben que hay cosas que voy a hacer y cosas que no voy a hacer”.

“Me parece importante respetar lo que cada uno quiere, lo que yo quiero hacer con mi vida, lo que yo quiero que quede para cuando mi hijo crezca y quiera ver algo de su mamá. Es mi decisión, al margen de si estaba bien o mal”.

