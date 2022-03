Dalia Durán no se quedó callada ante las críticas que viene enfrentando por, supuestamente, no querer trabajar pese a que tiene cuatro hijos pequeños que mantener. La expareja de John Kelvin confesó que había recibido varias ofertas de empleo en los últimos meses, pero que ella no aceptó porque se sentía mal.

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo fue una de las primeras que ha cuestionado la ayuda que viene recibiendo la cubana, ya sea en dinero en efectivo y víveres. Como se recuerda, Durán tuvo que mudarse de Magdalena a Comas porque se acabó el periodo de alquiler que habían pagado las hija de Andrés Hurtado, Jossety y Génnesis.

“¡Qué tanto habla ella, si ni siquiera trabaja! Quiero decirle que nadie me mantiene, no tengo un marido que lo haga”, respondió Dalia Durán a Giuliana Rengifo.

Dalia recordó que la cumbiambera expuso en televisión que tuvo un amorío con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

“Ella también sale en televisión exponiendo sus cosas, así que no venga a hablar (...) No sé por qué ella me manda a trabajar. Además, a ella no la conozco, no sabe nada de mi vida. Jamás en mi vida la he visto”, fueron los dardos que lanzó.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre Dalia Durán?

Giuliana Rengifo arremetió contra Dalia Durán. “Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó”, declaró.

“Que trabaje y empiece de cero. Solo está buscando dar pena, estamos en pleno siglo XXI, las mujeres debemos ser empoderadas y fuertes”, arremetió.

