Kyara Villanella, la hija mayor de Keiko Fujimori, ha generado toda una ola de comentarios - tanto positivos como negativos - tras quedar como una de las cuatro ganadoras del concurso ‘Miss Perú La Pre’, certamen de belleza que organiza Jessica Newton.

La adolescente, de 14 años de edad, fue tendencia en los últimos días, previo a la final del concurso, por su indignación al contar que un polo (camiseta) se lo querían vender a 50 soles en Gamarra. Incluso, comentó que con 50 soles podría comprar 50 panes con papa.

El mismo día de la final del ‘Miss Perú La Pre’, la influencer se refirió a esta divertida anécdota y respondió a sus detractores. Incluso, afirmó que el espectacular vestido rojo que lució en la final del concurso lo compró en Gamarra y bromeó diciendo que le costó 50 soles.

“Mira mi vestido... están (diciendo) que me lo compré en Gamarra. Ya saben que todo me compré en Gamarra... todos los comentarios (en redes) son del ‘pan con papa’’ Este (vestido) sí estaba 50 soles y estaba caro”, dijo, mostrado su hermoso atuendo.

El inédito video fue publicado en TikTok y los fans de la influencer destacaron su “humildad y carisma”; sin embargo, algunos usuarios la criticaron.

Qué pasó con Kyara Villanella en el Miss Perú La Pre

La elección de Kyara Villanella en el tercer lugar del Miss Perú La Pre causó gran polémica en las redes sociales. Incluso algunas participantes señalaron que el proceso no se llevó a cabo de manera justa y que todo “estuvo arreglado”, tal es el caso de Camila Hernández Macera.

A través de su cuenta de Instagram, la joven modelo aseguró que habían concursantes que no debieron llegar a las instancias finales. “Todo estaba arreglado. Nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado. Creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo, por otros motivos”, expresó.

