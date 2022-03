Kyara Villanella Fujimori, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella se coronó como la ganadora del “Miss Perú La Pre 2022″ este viernes 11 de marzo. La jovencita comparte la corona con Gaela Barraza, Alondra Huárac y Mía Loveday.

La influencer de 14 años logró convencer al jurado y gracias a su carisma y personalidad resaltó en la entrevista personal que fue clave para coronarse como una de las reinas del concurso organizado por Jessica Newton.

Sin embargo, la elección de Kyara Villanella, causó gran polémica en las redes sociales, donde los seguidores del Miss Perú La Pre acusaron a la organización de cometer fraude. Incluso algunas participantes señalaron que el proceso no se llevó a cabo de manera justa y que todo “estuvo arreglado”, tal es el caso de Camila Hernández Macera.

A través de su cuenta de Instagram, la joven modelo aseguró que habían concursantes que no debieron llegar a las instancias finales. “Todo estaba arreglado. Nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado. Creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo, por otros motivos”, expresó.

Participante ataca a Kyara Villanella

Pero eso no fue todo, Camila Hernández Macera también dejo entrever que las ganadoras del certamen de belleza no merecían la corona porque no se esforzaron y tenían actitudes reprochables. ¿Indirecta para Kyara Villanella y Gaela Barraza?

“Lo que parece muy injusto es que yo muchas veces he pospuesto cosas para siempre cumplir con todos los retos y siempre estar pendiente en todo, siempre muy respetuosa con todo el mundo, pero hay gente que aparte de irrespetuosa no ha cumplido con ningún reto, solamente con algunos, ni siquiera se esforzaba por llegar a tiempo. O sea, terrible”, denunció.

“Tú notas cuando alguien le pone esfuerzo a algo, estás pendiente, intentas llegar a tiempo, siempre cumples, siempre intentas estar a la altura de todo lo que piden, y hay gente que a leguas se nota que no estaban comprometidas y que aún así han pasado, y eso me parece muy injusto”, remató.

Fotos y Video: (Instagram/@camilahernandezmacera, @kyara_villanella).

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO