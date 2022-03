Kyara Villanella, la adolescente de 14 años que se ha robado el corazón de muchos tras su participación en el Miss Perú La Pre, sigue generando simpatías por su sinceridad al momento de expresarse.

La hija de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella no duda en decir lo que piensa en cada una de las entrevistas que ha brindado a los programas de televisión. Hace poco le pidieron que camine como modelo de pasarela en ‘En Boca de Todos’, pero ella prefirió aclarar que aspira a ser modelo deportiva y no de belleza.

Hace unos días, la hija de Keiko realizó un EN VIVO de Instagram con una amiga y un fragmento de la conversación quedó guardado para la posteridad.

Resulta que Kyara Villanella estaba comentando que quiso comprar un polo (camiseta), pero se quedó en shock cuando se enteró del precio.

“Habían unos polos hermosos, pero cuando le pregunté a la señorita que cuánto está ese polo, me dijo ‘50 soles’... ¡un polo 50 soles! y yo me quede así (con cara de sorprendida) Yo con 50 soles me compro 50 panes... con papa”, comentó la joven Kyara, provocando la risa de su interlocutora.

El video se hizo viral en Tiktok, y Kyara reaccionó: “AMO ESTE TIKTOK JAJAJAJJAJA (...) Prueben el pan con papa”.

Kyara Villanella en el Miss Perú La Pre

Kyara Villanella , hija de Keiko Fujimori, quedó entre las top 20 del Miss Perú La Pre, certamen organizado por Jessica Newton.

“Desde pequeña me ha encantado el arte, la poesía, hacer deporte y hablar en frente de otros. Estoy en este concurso porque es una oportunidad que me conozcan no solo por fuera sino por dentro y que podamos mostrar nuestra belleza interior”, fue lo que dijo Kyara a la organización.

