Fiel a su estilo, Andrés Hurtado sorprendió a su público en la última edición de su programa llamando EN VIVO a los actores cómicos Ernesto Pimentel y Jorge Benavides, figuras de América TV y ATV, respectivamente.

Como se sabe, Pimental y JB compiten casi en el mismo horario con el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, que se emite por Panamericana Televisión.

El polémico conductor, también recordado como ‘Chibolín’, aseguró que hasta La Chola Chabuca ve su programa.

“Mi competencia no tiene nada bueno, hasta la ‘Chola Chabuca’ me ve. Ni ella ve su canal. Voy a llamar en vivo a mi competencia, Ernesto Pimentel”, expresó Hurtado, dejando en shock a todos.

¿Qué dijo Ernesto Pimentel?

Cuando Ernesto Pimentel contestó la llamada, Andrés Hurtado le dijo: “¡Ernesto Pimentel! Papacito hermoso. Miren, él me ve, no a su canal (risas). Te amo mucho, mi ‘Chabuca’ preciosa. Discúlpame, sin la ‘Chola’ en la televisión no funciona. Tienes que volver pronto, sigue tu programita, pero no es lo mismo. Tú eres el sol que brilla”.

¿Qué dijo Jorge Benavides?

Andrés Hurtado también llamó EN VIVO a Jorge Benavides, quien eespondió: “Oye, ¿qué quieres?”.

“Hijito precioso. Qué lindo eres. Y todavía te pones con la mano así (en la cara). O sea, mi competencia solo ve mi programa. ¿Dónde han visto eso? No somos competencia”, agregó Andrés Hurtado.

