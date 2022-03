El exconductor de “Yo Soy” Jesús Alzamora contó en una entrevista que sufrió un cuadro de estrés cuando se entero que un chico reality ganaba en un día lo que a él le pagaban en un mes. El también actor reveló que se sintió decepcionado porque no le parecía justo.

Durante una entrevista con el canal de YouTube de Jorge Talavera, el popular “maguito” recordó su amargo paso por la televisión. Y es que según Alzamora, en la pantalla chica solo resaltan los personajes mediáticos y escandalosos.

“En la tele abierta me habían dicho: ‘te vamos hacer un aumento’, porque tenía un sueldo que no correspondía al trabajo que estaba haciendo. Pero había visto una factura de un chico reality que había llegado al programa y por ir una vez le habían pagado el mismo sueldo que yo ganaba al mes y me llegó al pi*** O sea yo me he preparado, he estudiado, he trabajado, no me pareció justo”, contó.

“Me enteré que la chica que iba a ayudar gana el doble que yo (...) la tele no funciona por capacidades, sino por quién hace más rating y quien es más mediático (...) Y míralo ahora, no sé en que reality, este chico que ha destruido una familia ahora está allá arriba, así funciona esto”, agregó.

¿Cuánto ganan los chicos reality?

Estos jóvenes que invierten horas en el gimnasio y promocionando productos en redes sociales pueden ganar grandes sumas de dinero. Como se ve en redes sociales, los modelos presumen sus viajes, lujos, departamentos y autos nuevos, todo ello gracias a las ganancias que obtienen por su trabajo en el programa de América TV.

Actualmente superarían hasta los 10 mil dólares. Según trascendió que el mejor pagado, el más pintón y mediático puede ganar hasta 12 mil dólares mensuales.

