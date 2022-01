El actor Jesús Alzamora hizo una fuerte revelación en su canal de Youtube sobre una mala experiencia que vivió durante las grabaciones de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, cuando él interpretaba a ‘Gustavo Adolfo’.

Alzamora aprovechó su programa virtual ‘La Lengua’ para defenderse de la denuncia por supuestamente promocionar a una empresa antivacuna en redes sociales, y por lo que Indecopi anunció que abriría una investigación en contra de él y de su esposa, María Paz Gonzáles Vigil.

Fue allí, que recordó que una excompañera de ‘Al Fondo Hay Sitio’ lo cuestionó duramente a él y su esposa en Twitter, citando al periodista que lo acusó públicamente.

“Una compañera mía de Al Fondo Hay Sitio... no voy a decir quién es, no es Madgyel Ugaz (Teresita), la he visto retuiteando. He visto que esa persona la pega de ‘la defensora de la gente’, pero yo la he visto hacer llorar en una escena donde estaba yo a una actriz joven porque no decía su letra (su libreto). Le dijo ‘eres una basura’. La chica se puso a llorar”, reveló durante su entrevista al comediante Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’.

Jesús Alzamora recuerda que tuvo que consolar a su compañera afectada y le pidió que se tranquilizara ante las ofensas.

“Era mi segunda escena que hacía en la serie y le dije ‘tranquila, no le hagas caso a esta señora que cree que porque salió en algún lugar te puede faltar el respeto de esa manera’. Pero la ves en las redes ‘la paladina de la justicia’, le falta la capa, pero por dentro, ¿por qué la gente está tan cargada de odio?”, señaló.

