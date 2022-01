Luciana Fuster se sometió a todo tipo de preguntas durante una transmisión EN VIVO en su cuenta de Instagram. La modelo de 23 años fue bombardeada por sus seguidores quienes le recordaron el tema de “los códigos entre amigos”.

Y es que Fuster alguna vez aseguró que respetaba “los códigos”, en referencia a que no estaría con alguna expareja de su amiga. Sin embargo, esta promesa la echó por tierra al comenzar a salir con Patricio Parodi, exenamorado de Flavia Laos.

Esta vez, Luciana no aguantó los comentarios de los fans y quiso terminar con el tema de una vez por todas. “Ya cambien de tema con lo de ‘sin códigos’, de verdad que son una vaina de locos ustedes. Códigos hay que tener con los amigos, si realmente eres amigo de alguien”, comentó molesta.

Luego le mandó su chiquita a sus detractores: “Para qué les voy a explicar si van a seguir con temas que ni pies ni cabeza, ustedes sin lógica, sin criterio y sin pensamiento propio. Por las puras”.

Pese a su contundente respuesta, otra usuaria le lanzó un misil: “¿Qué se siente ser tan joven y tener tan mala fama?”.

La ‘saliente’ de Patricio Parodi respondió con todo: “No se siente nada, no siento tener mala fama. Siento que hay gente como tú que no tiene un criterio personal y se deja llevar por lo que ve y por lo que escucha. Tú no me conoces, no sabes como soy y simplemente te dejas llevar por lo que ves en redes y escuchas en los programas de televisión. ¿Mala fama? ni un poquito”.

