¡Se encienden las alarmas! El programa de Magaly Medina emitió un avance de lo que será el ampay de Luciana Fuster besando apasionadamente a Patricio Parodi, pese a que ambos han negado en múltiples ocasiones un presunto romance.

Estas imágenes confirmarían la cercanía entre ambos integrantes de “Esto es Guerra”. Sin embargo, no es la primera vez que una relación de la modelo se convierte en escándalo y polémica.

La modelo ha tenido varias relaciones sentimentales públicas. Incluso, hasta ha sido acusada de “romper códigos” de amistad y hasta separar amigos. Es por ello que aquí te damos un recuento del historial amoroso de la influencer.

Luciana y Austin Palao

En mayo de 2017, Luciana Fuster y Austin Palao comenzaron con los coqueteos cuando ambos formaban parte de un conocido reality. Semanas después ambos confirmaron su romance.

Por aquel entonces, el cantante Emilio Jaime era el mejor amigo de Austin. Sin embargo, el romance terminó en malos términos por octubre del 2018 e inmediatamente la modelo empezó sus saliditas con Emilio.

Luciana y Emilio Jaime

Luego que Austin Palao acusara a Luciana Fuster de presunta infidelidad con su mejor amigo, la modelo confirmó su relación con Emilio Jaime por fines del año 2018. Ambos publicaban fotos y videos donde se les apreciaba muy cariñosos.

Tras varios meses de romance, la modelo no podía evitar ser consultada sobre los motivos por los que terminó con Austin Palao.

“Muchas veces él se iba de sus casillas. No sé por qué, antes de ir a una fiesta, siempre nos peleábamos. En una discusión me dejó tirada en la calle a la 1 de la madrugada. Como yo digo, maltratar no es simplemente pegar, no es simplemente golpear. Maltratar es hacer las cosas que él hacía”, señaló en aquel entonces.

Luciana e Ignacio Baladán

Tras el término de su relación con Emilio por motivos que se desconocen, comenzaron a relacionar a Luciana Fuster con Ignacio Baladán. Incluso, fueron ampayados varias veces por el programa de Magaly Medina.

Apesar que nunca llegaron a formalizar la relación de manera pública, Luciana cortó todo tipo de palitos con el chocolatero.

“Fue decisión mía porque yo quiero estar sola. Ya no tenemos nada y creo que él no lo puede negar. Simplemente cortamos todo y solo somos amigos”, dijo en Fuster por aquella época.

Luciana Fuster y Patricio Parodi

Finalmente, Luciana Fuster nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras ser vinculada hace algunas semanas atrás con Patricio Parodi, quien recordemos, terminó su relación de varios años con Flavia Laos.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la rubia dejó entrever que Luciana habría “roto los códigos” de su amistad.

Hoy en día, tras negarlo varias veces, el programa de la ‘Urraca’ se encargó de difundir un ‘ampay’ de ambos donde se muestran besándose en las playas de Paracas.

