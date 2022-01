El exconductor de “Yo Soy”, Jesús Alzamora decidió romper su silencio y utilizó su cuenta de Twitter para responderle al periodista Eloy Marchan, quien lo acusó de hacer propaganda a un empresa antivacuna.

El presentador de TV aclaró que tanto él como su esposa María Paz González-Vigil están vacunados contra la COVID-19 y no comparten la opinión de dicho negocio.

“Nosotros estamos vacunados y creemos en las vacunas. Que vayamos a atendernos a un local con medicina alternativa de ninguna manera es un endoso de la opinión que esa empresa pregone. Antes de mandar un tuit amarillista, pudiste preguntar. Pero ¿Es más bacán el morbo no?“, respondió bastante indignado el actor.

Pero ¿Es más bacan el morbo no? https://t.co/0XZ3XPMWis — Jesús Alzamora (@JesusAlzamora) January 14, 2022

Pero eso no es todo. Jesús Alzamora no soportó más críticas y respondió a una cibernauta que lo acusó de querer engañar a su público. “Por favor, ¿a quién pretendes engañar? Puedes ir adonde tu quieras, si, pero si lo publicas es porque recibes tu marmaja, eso no es gratis”, criticó la usuaria.

A lo que Jesús Alzamora respondió: “No he recibido un sol, lo hago porque me ayudo a curar las cuerdas vocales que tuve muy inflamadas y me ha ayudado. Antes de satanizar infórmate y no caigas en el amarillismo de gente que hace todo por un click”.

Foto: (Twitter).

