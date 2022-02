En la reciente edición de “Porque hoy es sábado con Andrés”, el conductor Andrés Hurtado se comprometió públicamente a entregarle dos mil soles por seis meses a Genesis Alarcón y a sus pequeños, que pasan por una situación bastante dura tras ser abandonados por el futbolista Andy Polo.

“Lo más lindo es que tengan un pan y un sitio donde dormir. De eso estoy feliz como hemos dicho 6 meses. Mis hijas del departamento y yo apoyaré con manutención de desayuno, almuerzo y su cena de los niños. O sea la parte del pan que es lo más importante. Hay que aclarar qué es lo que voy hacer”, señaló en un inicio.

“Yo me he encargado por seis meses de la manutención, desayuno, almuerzo y comida durante medio año para ti y tu familia, así que hace quince días te mandé 2 mil soles ahora te voy a mandar 2 mil soles más para que tengas cada mes, me dejo entender”, contó después.

Sin embargo, el padre de las influencers Josetty y Gennesis Hurtado aclaró que no se encargará de de los gastos del colegio de los niños como se venía especulando.

“Lo único que no voy a poder es, como me dijeron algunos medios, ¿te vas hacer cargo del colegio de sus hijos? Eso no lo voy a poder hacer, porque imagínate encargarte del colegio de todos los hijos del Perú”, precisó.

