Alejandra Baigorria no forma parte de la nueva temporada de “Esto es guerra” que regresó con su temporada 10 el pasado lunes por la señal de América TV. La modelo no se queda con los brazos cruzados y volvió a enfocarse en sus negocios.

Es así que, este sábado 26 de febrero, la “Gringa de Gamarra” inauguro un nuevo local de ropa en el centro comercial Minka en el Callao. La empresaria se mostró muy feliz con este nuevo emprendimiento y aprovechó para hablar de todo con la prensa de espectáculos.

Al ser consultada por las críticas de Magaly Medina, quien se burló las edades de los integrantes de “EEG” y dio entender que ya estaban mayorcitos para estar en el reality, Alejandra Baigorria decidió ignorar los comentarios de la “Urraca”.

“Yo pienso que esa es su chamba, criticar, dar su punto de opinión, y ante ello no podemos hacer nada. Todos tienen derecho a opinar, pero yo siempre le voy a agradecer a Esto es guerra y Combate por abrirme las puertas. Yo tengo una lesión; es un trabajo bastante fuerte, pero mucha gente lo critica declaró para La República.

“Lo que más critican es por la edad y pueden meter a chicos de 20 años y no van a dar la talla como los de 30, 32 o 35 porque ya es parte de nuestra vida, de nuestro entrenamiento… Yo me río. Tengo 33 años bien cumplidos con mis empresas. Me siento orgullosa de lo que he hecho y puedo seguir subiendo cerros, trepando cadenas, y me siento feliz”, agregó.

