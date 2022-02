Isabel Acevedo está viviendo una nueva etapa en su vida amorosa. La bailarina se dio una nueva oportunidad en el amor con el empresario peruano Rodney Rodríguez que radica en Estados Unidos tras su polémico romance con el cantante Christian Domínguez.

Pero no todo es felicidad, y es que la “Chabelita” volvió a ser víctima de miles de críticas por subirse a bailar al escenario en una de las presentaciones de la orquesta “Combinación de la Habana”. Sin embargo, la bailarina aseveró que le tienen sin cuidado los comentarios de sus detractores.

“Los chicos me presentaron en Washington, donde estoy ahorita. Son mis amigos, los conocí en el reality Divas en EEG. Me hicieron subir al escenario y demostrar lo que más me gusta hacer, que es bailar. La pasé increíbles las críticas me hacen más fuerte. Antes sí me afectaban, pero con el tiempo me acostumbre”, declaró para El Popular.

Asimismo, Isabel Acevedo aprovechó para responderle a Magaly Medina, quien siempre critica su comportamiento.

“Me da risa, siempre van a hablar de mí. Que digan lo que quieran, ya no hago daño a nadie”, precisó.

